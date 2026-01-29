Pensioni il governo ammette che ci saranno degli esodati nel 2027 e dice che ha un piano per loro

A partire dal 2027, il governo ha confermato che ci saranno esodati, persone che resteranno senza pensione per alcuni mesi. L’aumento dell’età pensionabile porterà a questa situazione temporanea, con cittadini che perderanno l’assegno di accompagnamento per uno o quattro mesi. La ministra del Lavoro ha assicurato che ci sono piani in cantiere per gestire questa fase di transizione.

Con l'aumento dell'età pensionabile dal 2027 ci saranno degli esodati, ovvero persone che per un breve periodo - da uno a quattro mesi - resteranno senza assegno di accompagnamento e senza pensione. Lo ha ammesso la ministra del Lavoro Marina Calderone, che però ha smentito le stime diffuse dalla Cgil: saranno circa 5mila, e non 55mila. Il governo, ha detto, ha già in programma di intervenire.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pensioni Governo

Nel 2026 si preannunciano modifiche alle pensioni, con un possibile ritorno di esodati a causa dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita.

Le modifiche ai requisiti pensionistici nel Lazio, previste dal 2027, sollevano preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

PENSIONI SCATTA IL CONGELAMENTO SELETTIVO! MELONI HA FINALMENTE DECISO SUI NUOVI ASSEGNI 2026 2027

Ultime notizie su Pensioni Governo

Argomenti discussi: Pensioni: dal 2029 serviranno 3 mesi in più, età pensionabile a 67 anni e 6 mesi; Come Rachel Reeves può dare il turbo alle future pensioni dei tuoi figli e anche tu puoi aiutarli.

Pensioni, il governo ammette che ci saranno degli esodati nel 2027 e dice che ha un piano per loroCon l'aumento dell'età pensionabile dal 2027 ci saranno degli esodati, ovvero persone che per un breve periodo - da uno a quattro mesi - resteranno senza ... fanpage.it

Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it