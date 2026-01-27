Pensioni nel Lazio allarme Cgil | 5mila a rischio nuovi esodati dal 2027 con l’aumento dei requisiti

Le modifiche ai requisiti pensionistici nel Lazio, previste dal 2027, sollevano preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Secondo la Cgil, circa 5.000 persone potrebbero trovarsi a rischio di diventare “esodati”, con conseguenze significative sul loro futuro previdenziale. È importante comprendere le implicazioni di queste novità e le possibili strategie di tutela.

Roma, 27 gennaio 2026 – L’aumento dei requisiti per l’accesso alla pensione previsto dal 2027 riapre il fronte del rischio “esodati”, con un impatto che nel Lazio potrebbe riguardare circa 5.000 lavoratrici e lavoratori. L’allarme arriva dalla Cgil di Roma e Lazio, che richiama le stime dell’Osservatorio Previdenza della confederazione: persone già uscite dal lavoro con strumenti di accompagnamento potrebbero ritrovarsi, nei prossimi anni, con periodi “scoperti” senza assegno, senza reddito e senza contribuzione. Che cosa cambia dal 2027: i mesi “in più” sui requisiti. Il nodo è l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Pensioni Lazio

Con l’aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, dal 2027 potrebbero verificarsi circa 55.

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pensioni Lazio

Argomenti discussi: La Cgil lancia l'allarme pensioni, rischio 55mila nuovi esodati; Pensioni, tornano gli esodati: rischiano in 55 mila; Pensioni: perché nel 2029 l'età potrebbe salire di tre mesi; Pensioni, allarme Cgil: a rischio 55 mila lavoratori per l’aumento dei requisiti dal 2027.

Pensioni, Di Cola (Cgil): nel Lazio rischio 5.000 nuovi esodatiNewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sono circa 5.000 le lavoratrici e i lavoratori del Lazio che rischiano, a partire dal 1° gennaio 2027, di rimanere senza pensione, senza reddito e senza c ... newtuscia.it

Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027: l’allarme della Cgil per 55mila esodatiIl sindacato ha calcolato che, con l'aumento dei requisiti per la pensione, dal 2027 circa 55mila persone rischiano di restare senza assegno per un periodo ... fanpage.it

Pensioni di invalidità: Calabria, Puglia e Umbria le regioni sul podio per rapporto prestazioni - popolazione (ma la spesa complessiva dice Campania, Lombardia, Lazio). Tra le province in testa Reggio C., Lecce e Crotone. La regione che presenta l’incidenza - facebook.com facebook

Cisl Lazio (@Cisl_Lazio) / Posts / X x.com