Pensioni | G Letta ' se Prodi non avesse cambiato legge Maroni non avremmo avuto la Fornero' **

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Se Prodi non avesse cambiato subito dopo arrivato al Governo" la riforma delle pensioni varata dal ministro del Lavoro, Roberto Maroni, "forse ci saremmo risparmiati la Fornero e forse Salvini avrebbe avuto qualche motivo di polemica in meno". Lo ha sottolineato Gianni Letta, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari' di Roberto Maroni. "Roberto - ha ricordato Maurizio Sacconi, che con Maroni era sottosegretario al Welfare - si dedicò in prima persona a definire quel cambiamento graduale dei requisiti di pensionamento che indusse qualche polemica anche in casa propria e soprattutto l'accusa dello 'scalone' dalla parte dell'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La questione delle pensioni continua a dividere la maggioranza, mentre il governo sembra ancora in stallo.

