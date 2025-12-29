Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta parla l’ex bodyguard

L’ex bodyguard di Diana afferma che, con una maggiore sicurezza, la principessa avrebbe potuto evitare l’incidente di Parigi nel 1997. Secondo lui, la presenza di una scorta adeguata avrebbe potuto impedire a Diana di salire sulla vettura coinvolta nell’incidente fatale. Questa testimonianza solleva nuove riflessioni sulla gestione della sicurezza di Diana e sugli eventi che portarono alla sua tragica morte.

(Adnkronos) – La sicurezza avrebbe dovuto impedire alla principessa Diana di salire sulla Mercedes, il 31 agosto del 1997, giorno del fatale incidente a Parigi. La sua fedele guardia del corpo Ken Wharfe lo avrebbe certamente fatto, ma non era al servizio della principessa di Galles ormai già da 4 anni. Parlando della sua morte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

