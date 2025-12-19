Gribaudo Pd | Sulle pensioni governo sta ancora litigando e Salvini e prometteva di abolire la legge Fornero

La questione delle pensioni continua a dividere la maggioranza, mentre il governo sembra ancora in stallo. La vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, critica duramente l'esecutivo, evidenziando le tensioni interne e le promesse non mantenute, come quella di Salvini di abolire la legge Fornero. La situazione resta incerta, con il rischio di ripercussioni su pensionandi e giovani.

Pensioni: Misiani (PD), maggioranza a pezzi, dal governo una presa in giro - La riformulazione del governo non risolve nulla: viene tolta solo la parte sul riscatto delle lauree, mentre resta intatta la norma che allunga le fines ... partitodemocratico.it

Manovra: Corrado (Pd), su pensioni governo ha tradito tutti. Sotto l’albero solo tagli, rinvii e promesse mancate - “Sulle pensioni il governo Meloni sta dando il peggior spettacolo possibile: nessun rispetto per chi ha lavorato una vita e nessuna prospettiva per le nuove generazioni. partitodemocratico.it

La previdenza italiana delude sempre, dalle casse prpfessionali all' Inps. Brava Chiara Gribaudo . - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.