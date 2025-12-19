Gribaudo Pd | Sulle pensioni governo sta ancora litigando e Salvini e prometteva di abolire la legge Fornero
La questione delle pensioni continua a dividere la maggioranza, mentre il governo sembra ancora in stallo. La vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, critica duramente l'esecutivo, evidenziando le tensioni interne e le promesse non mantenute, come quella di Salvini di abolire la legge Fornero. La situazione resta incerta, con il rischio di ripercussioni su pensionandi e giovani.
La vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, in un'intervista a Fanpage.it, attacca la maggioranza, sempre più divisa sul tema delle pensioni: "Governo scorretto, stanno continuando a litigare perché sanno che cambiare in corsa i requisiti per l'uscita dal lavoro sarebbe uno schiaffo in faccia ai pensionandi e ai giovani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pensioni: Renzi, 'Fornero? Ci vorrà esercito lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo'
Leggi anche: Manovra: Gribaudo (Pd), 'dovevano cancellare Fornero e accise invece peggiorano tutto'
Gribaudo, sulle pensioni dal governo solo propaganda.
Gribaudo, sulle pensioni dal governo solo propaganda - "Nei Governi di centrosinistra erano stati fatti dei correttivi, la destra invece ha fatto propaganda e peggiorato la situazione". ansa.it
Pensioni: Misiani (PD), maggioranza a pezzi, dal governo una presa in giro - La riformulazione del governo non risolve nulla: viene tolta solo la parte sul riscatto delle lauree, mentre resta intatta la norma che allunga le fines ... partitodemocratico.it
Manovra: Corrado (Pd), su pensioni governo ha tradito tutti. Sotto l’albero solo tagli, rinvii e promesse mancate - “Sulle pensioni il governo Meloni sta dando il peggior spettacolo possibile: nessun rispetto per chi ha lavorato una vita e nessuna prospettiva per le nuove generazioni. partitodemocratico.it
La previdenza italiana delude sempre, dalle casse prpfessionali all' Inps. Brava Chiara Gribaudo . - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.