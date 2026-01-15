Pedemontana inizia il maxi cantiere | come cambia la viabilità e la vita dei cittadini

A Lesmo prende il via il grande cantiere di Pedemontana, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e sviluppare le infrastrutture locali. Nei prossimi mesi, si verificheranno modifiche alla circolazione e interventi di natura tecnica, illustrati direttamente dagli esperti di Apl e Pedelombarda. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro della zona, coinvolgendo cittadini e operatori nel processo di sviluppo e miglioramento delle reti stradali.

Che cosa sta succedendo e che cosa succederà a Lesmo con l’avvio del maxi cantiere di Pedemontana? Lo spiegheranno direttamente i tecnici di Apl e di Pedelombarda ai cittadini. Il Comune ha organizzato un incontro pubblico con gli addetti ai lavori. L’appuntamento è per martedì 20 gennaio, alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Il cantiere di Veronetta entra in una nuova fase e cambia ancora la viabilità Leggi anche: Cantiere svincolo al Bione, cambia la viabilità: come e quando La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pedemontana, scatta il rush finale: “In primavera via al maxi-cantiere”; Notti ancora insonni per i residenti: prosegue il maxi cantiere; “Il quarto ponte sul Cervo si farà, ma prima vediamo i flussi di traffico”. Pedemontana, inizia il maxi cantiere: come cambia la viabilità e la vita dei cittadini - I lavori per la realizzazione di Pedemontana entrano nel vivo: a breve si inizierà a scavare per la costruzione delle gallerie ... monzatoday.it

Arriva il maxi cantiere, giù il ponte: i ragazzi rimangono isolati e non possono più incontrarsi - Lo spiega il sindaco in un lungo post sui social: "Chi progetta strade pensa ai flussi, raramente pensa alle relazioni" ... monzatoday.it

Pedemontana apre il cantiere: rivoluzione della viabilità e nuove Zone 30 a Cesano Maderno - Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Da ieri è autorizzata la nuova area di cantiere per i lavori di Pedemontana a Cesano Maderno: sarà attiva tra via Fabio Massimo e via Manzoni per almeno 5 mesi, ... ilgiorno.it

Si inizia l' anno con tante novità in via pedemontana 126 a Palestrina basta chiamarci e saremo a vostra disposizione in collaborazione con Magoparker animazione #magoparker #palestrina @inprimopiano facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.