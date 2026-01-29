Questa sera alle 18.30 si terrà l’ultimo appuntamento di gennaio con Pecci Books. Matteo B. Bianchi presenterà il suo nuovo romanzo, intitolato

Ultimo appuntamento di gennaio con Pecci Books domanni alle 18.30: Matteo B.Bianchi presenterà Il romanzo che hai dentro. Guida personalissima alla scrittura autobiografica (Utet, 2025) in dialogo con Via col Libro, il bookclub dell’ Università popolare di Prato. Non sono poche le persone che hanno una storia da raccontare e sono ancora meno quelle che si mettono a scriverla. Della scrittura autobiografica, Matteo B. Bianchi ha fatto una cifra stilistica: dopo i romanzi in cui si è confrontato con la sua adolescenza, con il lutto, il dolore e la scoperta di sé, in Il romanzo che hai dentro apre ai lettori le porte della sua officina narrativa: trasforma la sua esperienza in consigli preziosi, esplora le opere di altri scrittori che si sono confrontati con il memoir, elabora esercizi e mette in guardia dai problemi da affrontare, ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pecci Books. Il romanzo che hai dentro

Approfondimenti su Pecci Books

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pecci Books

Argomenti discussi: Pecci Books. Il romanzo che hai dentro; Matteo B.Bianchi. Il romanzo che hai dentro - Guida personalissima alla scrittura autobiografica; Pecci, libri e film. Oggi Ruffini e tributo a Lynch; Bianca Pitzorno: La mia ‘sonnambula’, una donna piena di empatia. Sono le storie di una vita.

Oggi Pecci Books. E il romanzo di GuanciDa ricordare oggi due presentazioni di libri. Con Pecci Books alle 18.30 Valeria Parrella (foto) e Massimo Osanna presenteranno Classici sovversivi. Mito e tragedia per la vita quotidiana (Rizzoli, ... lanazione.it

Pecci, libri e film. Oggi Ruffini e tributo a LynchL’attore presenta il suo nuovo romanzo a Books. I 70 anni dalla nascita del regista con Inland Empire. . msn.com

Inizia un nuovo anno di #CentroPecciBooks, il progetto che ogni mese porta al Centro Pecci incontri, dialoghi e confronti a partire dalle novità editoriali, tra grandi e piccole case editrici, per continuare (insieme) a leggere il presente. Gennaio tre appuntamenti: - facebook.com facebook