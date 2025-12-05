da giunti pratesi per sempre e pecci books

Pratesi per sempre. Dopo la presentazione in Lazzerini, il libro che raccoglie i racconti dedicati alla città di 19 autori pratesi sarà presentato domani alle 17 alla libreria Giunti di corso Mazzoni, pubblicato da Edizioni della Sera, con prefazione di Gabriele Cecconi. Ad illustrare il volume sarà il curatore Federico Berti (nella foto), interverranno anche gli altri autori: Gabriele Cecconi, Cinzia Abbate, Piero Berti, Barbara Bigagli, Silvia Grifoni, Alberto Lai, Chiara Langianni, Lidice, Francesca Maestrelli, Maurizio Mari, Luca Martinelli, Antonella Meoni, Lorenzo Mercatanti, Mauro Parrini, Sara Passi, Diletta Pizzicori, Maurizio Tempestini, Patrizia Torsini e Viviano Vannucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

