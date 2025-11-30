Montepulciano Oggi il Correntone Pd chiude con Schlein | Sarà lei la candidata

Il Natale a Montepulciano, ormai un classico, e la grande riunione del Correntone Pd, con un migliaio di persone presenti. La Valdichiana Senese centrale, per tre giorni anche della politica italiana, con i riflettori puntati sulla maggioranza del Partito democratico che punta dritto al 2027 e alla candidatura di Elly Schlein come competitor naturale di Giorgia Meloni. Il primo a chiarire la questione è Marco Sarracino, che da queste parti è stato commissario dell’Unione comunale del capoluogo dopo la disastrosa sconfitta del 2022. "Sarò il segretario nazionale a guidarci nella sfida delle politiche – chiarisce –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montepulciano. Oggi il Correntone Pd chiude con Schlein: "Sarà lei la candidata"

Contenuti che potrebbero interessarti

Iniziata oggi la nostra tre giorni a Montepulciano, giorni di confronto ed elaborazione politica per costruire l'alternativa alle destre. Montepulciano Costruire l'alternativa - facebook.com Vai su Facebook

Montepulciano. Oggi il Correntone Pd chiude con Schlein: "Sarà lei la candidata" - La tre giorni della maggioranza del Partito democratico snodo del confronto politico. Si legge su lanazione.it

Nasce il correntone Pd: “Al governo con Schlein ma ora deve allargare” - La benedizione per la corsa a premier: “Coinvolga di più il partito” ... Da repubblica.it

La maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte: “La leader è Elly Schlein, ci guiderà lei alle Politiche 2027. È la soluzione naturale” - Andrea Orlando: “Abbiamo una leadership e abbiamo una coalizione, ma abbiamo anche un partito e lo dobbiamo utilizzare di più”. Riporta msn.com