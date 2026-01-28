Sono stato in fin di vita per una pancreatite acuta colpa di un farmaco dimagrante Il San Raffaele era pieno di casi | parla Nicola Carraro il marito di Mara Venier

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta di aver rischiato la vita per una pancreatite acuta causata da un farmaco dimagrante. In un’intervista, descrive il San Raffaele pieno di casi simili e confessa di aver vissuto il momento più difficile della sua vita, arrivando a sentirsi vicino alla fine. Tra pochi giorni, Carraro compirà 84 anni, un traguardo che definisce il suo anno più brutto.

Tra pochi giorni Nicola Carraro compirà 84 anni. Un traguardo che, come racconta in un’intervista al settimanale Chi, arriva dopo quello che definisce senza esitazioni “l’anno più brutto della mia vita”. Ricoveri, interventi, una lunga degenza ospedaliera e il rischio concreto di non farcela. Oggi, però, Carraro parla di una vera ripartenza, resa possibile anche dal sostegno costante della moglie Mara Venier, che sta già organizzando una festa per celebrare non solo il compleanno, ma una rinascita personale. La schiena e la sedia a rotelle. Il racconto parte dal 2025 e da un incidente serio alla schiena: “Nel 2025 mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle”, spiega Carraro a Chi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

