Incendio improvviso sul tetto della scuola materna | 100 bimbi evacuati d'urgenza a Bologna

Questa mattina a Bologna, un incendio si è sviluppato improvvisamente sul tetto di una scuola materna. I bambini sono stati evacuati in fretta dal personale scolastico, che ha messo in sicurezza tutti i piccoli. I vigili del fuoco sono arrivati subito e hanno spento il fuoco, evitando che la situazione peggiorasse. Fortunatamente, non ci sono feriti né persone intossicate. La scuola resterà chiusa fino a quando non sarà tutto sotto controllo.

Il tempestivo intervento del personale scolastico con l'evacuazione dei bimbi e poi la successiva opera dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare conseguenze per i presenti e non si registrano feriti né persone intossicate.

