Matt reeves difende paul dano dopo le critiche di quentin tarantino
sostegno di Hollywood a paul dano dopo le critiche di quentin tarantino. reazioni dall’industria cinematografica. Paul Dano, attore noto per le sue interpretazioni di alto livello, ha ricevuto attestazioni di supporto da diverse personalità del mondo del cinema, dopo che Quentin Tarantino ha espresso giudizi severi sulla sua capacità recitativa. La risposta del settore non si è fatta attendere, evidenziando la stima nei confronti dell’attore. Il regista Matt Reeves, colui che ha diretto il film The Batman, si è schierato pubblicamente a favore di Dano. le dichiarazioni di matt reeves. Su X (social appartenente a Twitter), Reeves ha commentato con entusiasmo, definendo Paul Dano « un attore eccezionale e una persona straordinaria ». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
