Pat McGrath Labs, il noto marchio di make-up creato da Dame Pat McGrath, sembra essere in fase di vendita. Secondo quanto riportato da WWD, il brand sarebbe entrato in una nuova fase di mercato. Questa possibile cessione potrebbe segnare un cambiamento importante per il futuro del marchio. Pat McGrath Labs verso la vendita: cosa sta succedendo davvero al brand culto del make-up

Secondo quanto rivelato da WWD, Pat McGrath Labs, il marchio fondato dalla leggendaria Dame Pat McGrath, sarebbe ufficialmente sul mercato. A gestire il processo, stando ai report, sarebbe Hilco Global, società specializzata in ristrutturazioni e operazioni strategiche. Non è un addio. Non è nemmeno un crollo. È piuttosto un momento di transizione, di quelli che raccontano molto di come sta cambiando l’industria beauty, anche ai suoi livelli più alti. Pat McGrath Labs: da brand visionario a caso industriale (senza perdere aura). Pat McGrath Labs non è un marchio qualsiasi. È stato — ed è ancora — uno dei pochi brand a trasformare il make-up in linguaggio culturale, portando estetiche editoriali, pigmenti estremi e reference artistiche nel mainstream. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

