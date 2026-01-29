Gerry Scotti smentisce le voci sulle sue presunte relazioni con 30 letterine. In un video diffuso sui social, il conduttore spiega che si tratta di fake news e parla di amarezza, non solo per sé, ma anche per le ragazze coinvolte. Scotti sottolinea di essere abituato a usare i social e osserva come le notizie positive o vere spesso non trovino molta attenzione.

“Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”: così Gerry Scotti risponde al Corriere della Sera a una domanda diretta su Fabrizio Corona. E quando la giornalista fa notare che l’ex re dei paparazzi ha fatto “dichiarazioni che coinvolgono personalmente” lui, il conduttore de La Ruota della Fortun a va dritto: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parla Gerry Scotti: “Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona.

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CORONA SHOCK ANCHE SU GERRY SCOTTI: “LUI SI È FATTO PASSARE TUTTT LE…..”

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona; Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social.

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona: la verità sulle LetterinePesantissime sono state le accuse da parte di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo nei confronti di alcuni protagonisti di Mediaset, tra cui il noto conduttore Gerry Scotti il quale ... notizie.it

Gerry Scotti dopo il video di Corona: «Contro di me e le ex Letterine menzogne. Io e De Martino come Sinner e Alcaraz»Il clima attorno a Mediaset si fa teso a causa delle recenti esternazioni via social di Fabrizio Corona, ma Gerry Scotti ha deciso di rispondere dalle colonne del Corriere della Sera. ilmattino.it

Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: «Sono false». Nell’intervista al Corriere della Sera difende le ex letterine di Passaparola e parla anche della sfida leale in tv con Stefano De Martino. #GerryScotti #Passaparola #FakeNews #CorriereDella - facebook.com facebook