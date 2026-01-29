Gerry Scotti replica a Corona | Rivelazioni false mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona. Nel corso di una trasmissione, il conduttore ha definito false le rivelazioni fatte dall'ex paparazzo, sottolineando di essere stato sopravvalutato. Scotti ha anche evidenziato come queste accuse abbiano colpito le ragazze coinvolte, senza entrare troppo nei dettagli.

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

Gerry Scotti replica a Corona: Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazzeDopo il clamore suscitato dall'ultima puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha attaccato il sistema Mediaset, puntando il dito anche contro Gerry Scotti, accausandolo di aver avuto rapporti ... fanpage.it

Gerry Scotti, le Letterine e Fabrizio Corona: «Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano»Senza mai nominare Falsissimo, il conduttore replica: «L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze» L'articolo Gerry Scotti, le Letterine e Fabrizio Corona: «Io con 30 raga ... msn.com

