Paky annuncia due grandi live nel 2026 | prima volta all’Unipol Forum di Milano e data a Napoli

Paky annuncia due attesi concerti nel 2026, segnando nuove tappe nel suo percorso musicale. Per la prima volta si esibirà all’Unipol Forum di Milano e porterà la sua musica anche a Napoli, all’Ex Base Nato. Due eventi che consolidano la sua posizione come uno degli artisti di riferimento della scena rap italiana.

Paky, uno degli artisti di riferimento della scena rap italiana, è pronto a segnare una nuova tappa importante del suo percorso: per la prima volta salirà sul palco dell’ Unipol Forum di Milano e, nello stesso periodo, porterà la sua musica anche a Napoli, con un appuntamento all’ Ex Base Nato. Due date-evento, prodotte da Vivo Concerti, che confermano la crescita costante dell’artista e l’ambizione di un 2026 da protagonista. Le date. Lunedì 29 giugno 2026 – Milano, Unipol Forum. Giovedì 2 luglio 2026 – Napoli, Ex Base Nato. Biglietti: quando escono. I biglietti saranno disponibili: online su vivoconcerti. Spettacolo.periodicodaily.com

