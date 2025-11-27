I-Days 2026 David Guetta live a Milano il 6 settembre

Grande annuncio per l’edizione 2026 degli I-Days Milano Coca Cola. La concert series è pronta ad accogliere il re della dance mondiale: David Guetta. Il Dj francese, protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, porterà Milano l’unica data italiana del suo Monolith Tour dando appuntamento al pubblico a domenica 6 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro. Guetta arriva alla concert series milanese nel circuito dei festival globali accanto alle venue mondiali dove ha suonato e suonerà nei prossimi mesi da Dubai a Mumbai, da Miami a Las Vegas senza dimenticare 3 date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - I-Days 2026, David Guetta live a Milano il 6 settembre

