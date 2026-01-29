Parcheggio Pollio fari della magistratura sugli interessi della politica | Torni a gestione pubblica

Il parcheggio Pollio torna sotto i riflettori della magistratura. La procura indaga sull’ex assessore Biagio Esposito, che avrebbe cercato di influenzare il sindaco Carlo Marino. Il movimento civico Caserta Decide chiede che l’area torni a gestione pubblica, puntando il dito sui possibili interessi nascosti dietro le scelte della politica.

"Il parcheggio Pollio deve tornare a gestione pubblica". E' l'appello del movimento civico Caserta Decide dopo che l'area è tornata sotto i riflettori nell'ambito dell'inchiesta della Procura che coinvolge l'ex assessore Biagio Esposito che avrebbe fatto pressioni sul sindaco Carlo Marino.

