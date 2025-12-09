Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno due arresti a Scampia
Due uomini di 50 e 52 anni sono stati arrestati nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord, dopo aver tentato di rubare i fari di un'auto in pieno giorno. L'episodio è stato interrotto da una colluttazione con le forze dell'ordine, che sono intervenute per bloccare i malviventi.
