Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno due arresti a Scampia

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 50 e 52 anni sono stati arrestati nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord, dopo aver tentato di rubare i fari di un'auto in pieno giorno. L'episodio è stato interrotto da una colluttazione con le forze dell'ordine, che sono intervenute per bloccare i malviventi.

