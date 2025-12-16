Mbappé vince la causa | il PSG dovrà pagare 61 milioni di arretrati

Kylian Mbappé ha ottenuto una vittoria legale contro il Paris Saint Germain, che sarà costretto a pagargli oltre 61 milioni di euro tra arretrati di premi e stipendi. La disputa, che ha attirato l'attenzione del mondo del calcio, si è conclusa con un risultato favorevole alla stella francese, evidenziando le tensioni tra il giocatore e il club.

© Sport.quotidiano.net - Mbappé vince la causa: il PSG dovrà pagare 61 milioni di arretrati Bologna, 16 dicembre 2025 – Oltre sessanta milioni di euro, fra premi e stipendi arretrati. Restano cifre da paperoni quelle della contesa fra la stella del calcio francese Kylian Mbappé e il suo ex club, il Paris Saint Germain. Il giocatore pallone d'oro, oggi al Real Madrid ha vinto la causa contro il PSG – almeno fino a un eventuale ricorso – che dovra' versare 61 milioni di euro come ha stabilito il tribunale del lavoro di Parigi. La controversia tra il club parigino e l'attaccante francese riguarda la scadenza del suo contratto prima del trasferimento nei Blancos nel 2024. Gli avvocati del 26enne Pallone d'Oro avevano chiesto oltre 260 milioni di euro, sostenendo che il suo contratto con il Psg dovesse essere riclassificato come a tempo indeterminato e per questo avevano invocato il licenziamento senza giusta causa (44,6 milioni), mobbing (37,5 milioni) e lavoro dissimulato (37,5 milioni).

