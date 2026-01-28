Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell' Association for Computing Machinery

Paolo Ferragina, docente dell’Università di Pisa, entra a far parte dell’Association for Computing Machinery, la più grande associazione mondiale di informatica. La nomina segna un riconoscimento importante per il suo lavoro nel settore.

Paolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell'Association for Computing Machinery (ACM), la più importante associazione al mondo nel campo dell'informatica. Fondata nel 1947, l'ACM ha sede a New York e riunisce ricercatori, professionisti ed educatori per far progredire la scienza, l'ingegneria e le applicazioni del calcolo. L'ACM assegna ogni anno il prestigioso Premio Turing, paragonato al Nobel dell'Informatica. Il titolo di Fellow viene assegnato a meno dell'1% dei suoi membri in tutto il mondo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Paolo Ferragina

Il 13 dicembre, in occasione della Festa della Repubblica di Malta, Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, è stato insignito del titolo di membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta, riconoscimento che sottolinea il suo contributo e il legame con l’isola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Paolo Ferragina

Argomenti discussi: Ferragina nominato Fellow dell’ACM.

Sant’Anna: Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell'Association for Computing MachineryPaolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell’Association for ... gonews.it