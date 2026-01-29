Panchina rossa a Fiumicino per Federica Torzullo Severini | Noi ci siamo

Questa mattina a Fiumicino è stata posizionata una panchina rossa all’ingresso del centro di smistamento in memoria di Federica Torzullo. All’evento ha partecipato anche Severini, che ha confermato: “Noi ci siamo”. Contestualmente, è stata annunciata l’istituzione di una borsa di studio a sostegno di progetti legati alla memoria e alla prevenzione della violenza.

Fiumicino, 29 gennaio 2026 – Una panchina rossa all'ingresso del centro di smistamento di Fiumicino e l'istituzione di una borsa di studio. È la proposta avanzata dai colleghi di Federica e da alcune sigle sindacali, come gesto di memoria e impegno sociale dopo la sua morte, che ha scosso la cittadinanza. Ve ne abbiamo parlato in mattinata ( leggi qui ). Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Severini: "Come Presidente del Consiglio Comunale non posso che accogliere favorevolmente la proposta dei colleghi di Federica Torzullo e delle sigle sindacali di collocare una panchina rossa all'ingresso del centro di smistamento di Fiumicino e di istituire una borsa di studio.

