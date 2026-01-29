Fiumicino una panchina rossa per Federica | la richiesta dei colleghi a Poste Italiane

I colleghi di Federica Torzullo chiedono che Poste Italiane posizioni una panchina rossa davanti al centro di smistamento di Fiumicino. La richiesta nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria della lavoratrice, uccisa dal marito, e di restituire un senso di solidarietà e impegno civile al luogo di lavoro. La proposta si è diffusa tra i sindacati e i dipendenti, che vogliono trasformare lo spazio in un simbolo di speranza e di lotta contro la violenza domestica. La direzione dell’azienda ha già preso nota

Fiumicino, 29 gennaio 2026 – Il luogo di lavoro come spazio della memoria e dell'impegno civile. È davanti all'ingresso del centro di smistamento di Fiumicino che i dipendenti e i sindacati chiedono venga collocata una panchina rossa in ricordo di Federica Torzullo, lavoratrice di Poste Italiane uccisa dal marito, padre del figlio rimasto improvvisamente senza entrambi i genitori. Una richiesta che arriva da Uil Poste Lazio e Slc Cgil, all'indomani della tragedia avvenuta ad Anguillara, e che punta a legare il gesto simbolico al luogo in cui Federica lavorava ogni giorno. L'iniziativa, indirizzata a Poste Italiane, nasce per "lasciare traccia della donna, della lavoratrice, della mamma", ma anche per accompagnare il ricordo a un sostegno concreto: una borsa di studio per il figlio, segnato da un trauma destinato a rimanere.

