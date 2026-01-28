Delitto Anguillara | Uil Poste-Slc Cgil una panchina rossa per Federica Torzullo

Questa mattina i rappresentanti di Uil Poste e Slc Cgil hanno installato una panchina rossa ad Anguillara, in memoria di Federica Torzullo. La donna è stata uccisa in modo violento, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia. Accanto alla panchina, è stata annunciata anche una borsa di studio dedicata al figlio di Federica, che ha perso i genitori in modo tragico. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini continuano a cercare i responsabili di questo brutale omicidio.

Una panchina rossa per Federica e una borsa di studio per il figlio, brutalmente privato degli affetti più cari. Questa è la richiesta che i segretari di Uil Poste Lazio e Slc Cgil, Stefano Angelini e Stefano Cardinali, hanno inoltrato a Poste Italiane per esprimere la loro rabbia, indignazione e cordoglio per la tragica morte della collega Federica Torzullo, barbaramente uccisa dal marito e padre del suo bambino. È quanto si legge in una nota ufficiale. "Un gesto simbolico – spiegano i segretari – perché rimanga traccia della donna, della lavoratrice, della mamma, ma anche un gesto concreto per cercare di sostenere e aiutare, anche se in minima parte, quel bimbo il cui trauma rimarrà purtroppo indelebile".

