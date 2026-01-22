Pagelle Napoli Juventus Women | ci pensa di nuovo Girelli bene Kullberg Krumbiegel non c’è VOTI

Ecco le pagelle dell'incontro tra Napoli e Juventus Women, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. In questa analisi, vengono valutate le prestazioni delle protagoniste, evidenziando i contributi di Girelli e Kullberg, mentre Krumbiegel non figura tra le protagoniste. Di seguito, i voti e i giudizi dettagliati sul rendimento delle giocatrici durante la partita.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile: pagelle Napoli Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste degli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Napoli Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Diversi interventi significativi nel primo tempo. Riesce solo a toccare sul gol di Floe Kullberg 6.5 – Nella ripresa si sgancia con regolarità a destra, sfornando cross che le attaccanti non riescono a concretizzare Lenzini 6 – Alterna nel duello con Floe Calligaris 5.5 – Un po’ messa in difficoltà, un po’ si mette in difficoltà da sola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juventus Women: ci pensa di nuovo Girelli, bene Kullberg, Krumbiegel non c’è VOTI Leggi anche: Pagelle St. Polten Juventus Women: riecco Krumbiegel, Girelli di rigore e velo, Pinto trascinatrice VOTI Leggi anche: Pagelle Cesena Juventus Women: Krumbiegel e lo spirito del Natale passato. Prima gioia per Librán VOTI Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il Napoli; Spalletti e Locatelli sulla sconfitta della Juventus Streaming | DAZN IT; Le pagelle di Juventus-Cremonese 5-0: McKennie (7,5) è ovunque, David (7) rigenerato. Spalletti raggiunge il Napoli; Dietro le quinte di Inter-Napoli Streaming | DAZN IT. Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si giocaTornare subito in campo rappresenta una spinta importante per la Juventus Women, chiamata a reagire dopo il ko in campionato contro l’Inter. Max Canzi vede nel ravvicinato impegno un’opportunità per g ... tuttosport.com Pagina 2 | Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si giocaGiovedì 22 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Coppa Italia Women 2025/2026 il Napoli. Le bianconere affronteranno la squadra azzurra allo stadio Piccolo di Cercola e il match sarà valido per l'and ... tuttosport.com Conte tradito, Hojlund non punge, Lucca ai saluti: pagelle Napoli - facebook.com facebook #Conte tradito, #Hojlund non punge, #Lucca ai saluti: pagelle #Napoli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.