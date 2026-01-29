Pagelle Borussia Dortmund Inter | Dimarco l’uomo in più Bisseck gigante delude Bonny

I giocatori si sono affrontati a Signal Iduna Park in una serata di Champions League. Dimarco si è distinto come l’uomo in più per l’Inter, mentre Bisseck ha dimostrato tutta la sua forza sotto porta. Bonny, invece, ha deluso le aspettative e non è riuscito a incidere come sperato. La partita ha mostrato i punti di forza e di debolezza di entrambe le squadre in una sfida intensa e combattuta.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Borussia Dortmund Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo a Signal Iduna Park, sfida valevole per l'8^ giornata di Champions League. Finisce qui Borussia Dortmund Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per l'8° e ultimo turno della League Phase della Champions League, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Signal Iduna Park. TOP a fine primo tempo: Zielinski. FLOP a fine primo tempo: Sucic. TOP a fine partita: Dimarco, Bisseck, Diouf. FLOP a fine partita: Bonny, Sucic. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic (Bastoni), Zielinski (Frattesi), Mkhitaryan (Diouf), Dimarco; Bonny (Pio Esposito), Thuram (Lautaro).

