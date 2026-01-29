L’Inter torna a casa con una vittoria importante, vincendo in trasferta contro il Borussia Dortmund. La squadra di Inzaghi ha mostrato solidità e pazienza, sfruttando alcune occasioni chiave. Dimarco si distingue con una prestazione brillante, mentre Bisseck domina a centrocampo. La partita si conclude con un risultato che fa morale e classifica.

L’Inter espugna Dortmund con una vittoria pesante e lo fa grazie a una prestazione di solidità, pazienza e colpi mirati. Nel 2-0 del Signal Iduna Park c’è la firma tecnica di Federico Dimarco, ma anche il lavoro oscuro di una squadra che regge l’urto, cresce alla distanza e colpisce nel momento decisivo. Di seguito i voti e i giudizi ai nerazzurri. Le pagelle nerazzurre. Sommer 6 Serata complessivamente tranquilla, ma quando viene chiamato in causa risponde con sicurezza. L’uscita bassa su Adeyemi è una giocata da portiere di livello internazionale, fondamentale per tenere lo 0-0 nel momento più delicato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pagelle Borussia Dortmund-Inter: Dimarco incanta, Bisseck domina

L’Inter vince 2-0 in Germania contro il Borussia Dortmund e guadagna tre punti fondamentali nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions.

In vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il difensore nerazzurro Bisseck ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa.

PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione BellinghamPagelle Borussia Dortmund-Inter: voti top e flop da Bisseck a Dimarco passando per Diouf e Pio Esposito fino ad Adeyemi ... calciomercato.it

Borussia Dortmund-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: perla di Dimarco su punizione (7), grande prova per Bisseck (7)Una splendida punizione di Federico Dimarco all'80 e un mancino di Diouf deviato al 94 regalano la vittoria all'Inter sul campo del Borussia Dortmund per 0-2. Un successo amaro che ... leggo.it

