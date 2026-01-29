Questa sera si gioca a Padova il match tra i veneti e i brianzoli, due squadre che cercano di muovere la classifica in Serie B. Il Monza, terzo in graduatoria e con grandi ambizioni di promozione, visita una squadra che si trova a metà tra l’obiettivo playoff e la salvezza. La partita promette emozioni e potrebbe essere decisiva per le posizioni di vertice e per chi lotta per non retrocedere.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli, terzi in classifica e lanciati verso la promozione, fanno visita ai veneti sospesi tra l’obiettivo playoff e la salvezza. Padova-Monza si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancoscudati arrivano dal pesante ko contro il Sudtirol che ha fatto scattare un campanello d’allarme. La squadra di Andreoletti è sciviolata in tredicesima posizione, a metà tra la zona playoff, distante sette punti, e la zona retrocessione, sulla quale ha un vantaggio di cinque lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Padova-Monza, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

