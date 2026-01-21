L'incontro tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. I nerazzurri mirano a consolidare la posizione in classifica, mentre i toscani cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono mantenere il primato in classifica, mentre I toscani cercano di accorciare dalla zona salvezza. Inter-Pisa si giocherà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri viaggiano con vento in.poppa in campionato dove sono reduci da sei vittorie consecutive. La squadra di Chivu è in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda, e vuole sfruttare questo turno casalingo per aumentare possibilmente il vantaggio anche in virtù degli scontri diretti dai quali sono attese le rivali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter-Pisa, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

