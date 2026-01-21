Como vs Torino ventiduesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Como e Torino si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi differenti: i padroni di casa puntano a consolidare la corsa europea, mentre i granata cercano punti per migliorare la classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono continuare a sognare l’Europa, mentre I granata cercano punti per uscire da un periodo critico e non sprofondare. Como vs Torino si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia. COMO VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie allo strepitoso successo sul campo della Lazio, i lariani hanno consolidato il sesto posto a quota 37 punti, a nono cinque del quarto posto. La squadra di Fabregas è lanciata verso un posto in Europa e non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione, che sarebbe storica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

