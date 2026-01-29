Del Vecchio | Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo Io per la stampa libera

Leonardo Maria Del Vecchio esprime soddisfazione per gli ultimi tre anni e mezzo di governo in Italia. Durante un’intervista a Otto e mezzo su La7, l’imprenditore ha anche ribadito il suo impegno a favore di una stampa libera e indipendente.

Lunga intervista di Lilli Gruber, nello studio di Otto e mezzo (La7), all'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital. Diversi i i temi trattati: dall'impegno nell'editoria, all'eredità di suo padre, la politica e altre questioni personali. L'eredità ancora da dividere. "A livello tecnico, siamo sei eredi risponde Del Vecchio a una precisa domanda della Gruber -. Gli altri tre eredi hanno deciso di avvalersi del beneficio di inventario. Io ho accettato in maniera nuda e cruda l'eredità di mio padre. Non mi sento un eroe, mi sembra il minimo". Poi osserva che "quella di Berlusconi (la successione, ndr) è un esempio di successione ben riuscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, si è lasciato andare a una lunga intervista a Otto e mezzo, su La7.

Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo.

