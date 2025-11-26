Chiesti 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici l’ex assessore di Voghera a processo per omicidio

Il pm di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista Massimo Adriatici, accusato dell’omicidio di Younes El Boussettaoui avvenuto a Voghera nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

