Chiesti 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici l’ex assessore di Voghera a processo per omicidio

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista Massimo Adriatici, accusato dell’omicidio di Younes El Boussettaoui avvenuto a Voghera nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

