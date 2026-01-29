La Juventus scoprirà il suo avversario nei playoff della Champions League domani pomeriggio. L’urna di Nyon svelerà le coppie e i possibili incontri in vista della fase a eliminazione diretta. I tifosi aspettano con ansia, perché il risultato potrebbe cambiare il cammino dei bianconeri in questa competizione.

Orario sorteggi playoff Champions League, ecco quando l’urna di Nyon svelerà il destino dei bianconeri: appuntamento decisivo per la fase a eliminazione diretta. La lunga fase a girone unico della nuova e rivoluzionaria Champions League è ormai alle spalle e per la Juventus è arrivato il momento della verità. Dopo aver conquistato sul campo la qualificazione, superando ostacoli e avversari in un percorso europeo fatto di alti e bassi ma concluso con l’obiettivo minimo raggiunto, l’attenzione di tutto il popolo bianconero si sposta ora dal rettangolo verde alle sale ovattate della sede UEFA. QUI: TUTTE LE NOTIZIE DALLA CONTINASSA Orario sorteggi playoff Champions League: ecco quando l’appuntamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Orario sorteggi playoff Champions League: quando la Juventus conoscerà la sua avversaria. Tutti i dettagli

Venerdì si terranno i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta, che sperano di passare alla fase a gironi.

Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.

