Champions League | venerdì i sorteggi playoff per Inter Juventus e Atalanta Possibili avversarie orario come funziona e dove vedere

Venerdì si terranno i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta, che sperano di passare alla fase a gironi. Sono in attesa di conoscere le possibili avversarie, con le squadre che si preparano a scoprire chi incontreranno nelle prossime sfide. La fase di qualificazione ha regalato molte emozioni, con diciotto partite giocate tutte nello stesso giorno e un sacco di gol e colpi di scena. Ora tocca ai sorteggi decidere il destino delle tre italiane.

Diciotto partite in contemporanea, pioggia di gol e ribaltoni fino all’ultimo secondo: la Group Phase della Champions League ha regalato emozioni ed emesso verdetti. Capitolo italiane: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff (tutte da teste di serie, ma ci arriveremo), Napoli eliminata da 30esima. C’è chi adesso attende le vincitrici dei playoff per conoscere la propria avversaria, chi invece attende di conoscere la rivale agli spareggi e chi invece si dedicherà soltanto al campionato dopo l’eliminazione. Le otto già qualificate agli ottavi ( cinque inglesi ) sono Arsenal (a punteggio pieno), Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa sera si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League.

L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff.

