Questa mattina si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League, che deciderà le avversarie delle italiane. La Juventus aspetta di scoprire chi affronterà, dopo aver concluso la fase a gironi. L’attesa è alta, e il risultato potrebbe influenzare il cammino in questa competizione.

Asllani Besiktas, addio Torino: il giocatore è diretto in Turchia (nonostante i problemi sul volo). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Asllani Besiktas, addio Torino: il giocatore è diretto in Turchia (nonostante i problemi sul volo). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Orario sorteggi playoff Champions League: ecco quando le italiane scopriranno le avversarie! I dettagli

Approfondimenti su Champions League Playoff

La Juventus scoprirà il suo avversario nei playoff della Champions League domani pomeriggio.

Venerdì si terranno i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta, che sperano di passare alla fase a gironi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

HO SIMULATO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE! - ECCO LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE!

Ultime notizie su Champions League Playoff

Argomenti discussi: Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League: le date degli spareggi.

Orario sorteggi playoff Champions League, ecco quando l’urna di Nyon svelerà il destino dei bianconeri: appuntamento decisivo per la fase a eliminazione direttaOrario sorteggi playoff Champions League, ecco quando l’urna di Nyon svelerà il destino dei bianconeri: appuntamento decisivo per la fase a eliminazione diretta La lunga fase a girone unico della nuov ... juventusnews24.com

Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta. Possibili avversarie, orario, come funziona e dove vedereTutte e tre le italiane saranno teste di serie. Scopri le possibili sfide e quando seguire i sorteggi in diretta ... ilfattoquotidiano.it

Chi vincerà la #ChampionsLeague L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! x.com

Champions League , classifica del girone vs classifica per costo rosa : bene l'Inter, ancor meglio Sporting e Bodø/Glimt - facebook.com facebook