Ora ti faccio una faccia così Fabrizio Corona choc all’evento | situazione tesa

Ora Fabrizio Corona ha fatto di nuovo parlare di sé. Durante un evento, l’ex paparazzo si è lasciato andare a una frase pesante, suscitando tensione tra i presenti. La situazione si è fatta subito tesa, con Corona che ha mostrato tutta la sua irruenza, come succede spesso quando si trova sotto i riflettori. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, anche prima di quella che sarà probabilmente un’altra puntata della sua vita movimentata.

Già prima dell’arresto e della relazione con Belen Rodriguez, Fabrizio Corona era una presenza fissa nelle serate in discoteca. Un ruolo che negli anni si è trasformato, ma che oggi sembra vivere una nuova fase. L’ex re dei paparazzi è tornato a essere richiestissimo nei locali di tutta Italia e, da quando è esploso il caso legato a Falsissimo – Il Prezzo del Successo, le sue apparizioni notturne hanno assunto contorni diversi, spesso molto simili a veri e propri spin off del suo format su YouTube. Quasi ogni serata viene documentata dal pubblico presente, che riprende e diffonde sui social le sue parole.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Fabrizio Corona Cesara Buonamici contro Fabrizio Corona: colpo di scena al Tg5. Lui replica in modo durissimo: "Menzogne, ora faccio come voi" Un colpo di scena al Tg5 mette in crisi la calma del giornale. Fabrizio Corona: "Se chiudono Falsissimo faccio una lista civica nel 2027, vinco le elezioni e comando tutti, anche la magistratura" - VIDEO Fabrizio Corona annuncia una possibile candidatura nel 2027, in caso di chiusura del suo progetto Falsissimo, con l’obiettivo di formare una lista civica e partecipare alle elezioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. CASO SIGNORINI LA STORIA CONTINUA...FABRIZIO CORONA A FALSISSIMO Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Giorgia Angiuli, sette anni dopo: ciò che conta davvero; Cinque domande a LISA, icona internazionale; Bresh, è uscito il singolo Introvabile: testo e significato; Bollette, da oggi puoi fare reclamo facilmente e ti spetta anche un rimborso se non risolvi velocemente: ecco come fare. Gerry Scotti ha risposto alle parole di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo aveva affermato: “Gerry le Letterine se l’è passate tutte”. Tramite un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha dichiarato: “Sono presunte rivelazioni ch - facebook.com facebook Gerry Scotti: "Le mie relazioni con oltre 30 Letterine Da Fabrizio Corona solo odio e falsità" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.