Fabrizio Corona | Se chiudono Falsissimo faccio una lista civica nel 2027 vinco le elezioni e comando tutti anche la magistratura - VIDEO

Fabrizio Corona annuncia una possibile candidatura nel 2027, in caso di chiusura del suo progetto Falsissimo, con l’obiettivo di formare una lista civica e partecipare alle elezioni. Dopo la recente denuncia di Mediaset, Corona dichiara che la situazione è ormai di conflitto, senza intenzione di intrattenere trattative. Queste dichiarazioni evidenziano la sua volontà di impegnarsi attivamente nel panorama politico e mediatico.

Corona dopo la denuncia da parte di Mediaset: "Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare" "Se mi chiudono faccio una lista civica nel 2027, vinco le elezioni e cominci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

