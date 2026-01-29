Il ministero ha dato il via libera alle scuole di chiedere i metal detector all’ingresso. Dopo l’omicidio avvenuto a La Spezia, le istituzioni scolastiche si sono già mosse per installarli. Ora le scuole possono decidere di adottare questa misura di sicurezza, cercando di prevenire altre tragedie simili.

Mercoledì il ministro dell’Istruzione e dell’Interno Giuseppe Valditara e quello dell’Interno Matteo Piantedosi hanno diffuso una circolare per rafforzare la sicurezza all’interno delle scuole, che prevede tra le altre cose anche la possibilità di introdurre controlli coi metal detector all’ingresso degli edifici scolastici. A La Spezia, dove due settimane fa un ragazzo è stato ucciso con una coltellata da un compagno di scuola, l’istituto si sta già muovendo per introdurre i metal detector. Più nello specifico, la circolare dice che nei casi di scuole in cui ci siano casi di comportamenti violenti, spaccio di sostanze stupefacenti o «segnalati e reiterati» atti di bullismo, gli istituti possono valutare controlli mirati, tra cui l’impiego di metal detector. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ora le scuole possono chiedere i metal detector all’ingresso

Approfondimenti su La Spezia Scuola

Il ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso.

Un sondaggio di La Stampa, realizzato da Only Numbers, analizza le ragioni dietro l’uso di armi da parte dei giovani e il sostegno degli italiani all’introduzione di metal detector nelle scuole e a un inasprimento delle pene.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su La Spezia Scuola

Argomenti discussi: Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Iscrizioni scuola, le 10 funzioni (poco note) di Unica (di Skuola.net); Ora le scuole possono chiedere i metal detector all’ingresso; Cambio scuola superiore durante l’anno: quando è possibile e come fare.

Apertura iscrizioni scuola 2026/2027, quando partono e a che oraLe domande di iscrizioni, a eccezione della scuola dell’infanzia, devono essere effettuate online sulla piattaforma Unica. Ecco le date da segnare in calendario ... skuola.net

Arriva il buono scuola per paritarie. Valditara: Ora le famiglie possono scegliereL'approvazione dell'emendamento che introduce per la prima volta il 'buono scuola' nel sistema nazionale di istruzione è frutto di un dialogo e di una stretta collaborazione fra le forze di ... iltempo.it

Le famiglie con ISEE fino a 30.000€ possono accedere a diverse agevolazioni per lo studio, tra cui riduzioni o esoneri dalle tasse universitarie, borse di studio regionali e, dal 2026, un voucher fino a 1.500€ per scuole paritarie. Gli atenei offrono benefici basati - facebook.com facebook

Gli insegnanti delle scuole superiori possono ora utilizzare il toolkit aggiornato "EU Democracy in Action", che guida gli studenti alla scoperta dell'Iniziativa dei cittadini europei attraverso attività interattive. Il materiale, disponibile gratuitamen… x.com