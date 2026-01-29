Omicidio Pierina Paganelli la nuora Manuela Bianchi convocata in Procura a Rimini
Manuela Bianchi è arrivata questa mattina in Procura a Rimini. La nuora dell’anziana donna uccisa nella notte tra il 3 e il 4 ottobre si presenta per essere ascoltata dai magistrati. La polizia sta ascoltando anche altri testimoni e cercando di ricostruire con precisione cosa sia successo quella notte. Intanto, gli investigatori continuano a lavorare per chiarire i motivi e le eventuali responsabilità.
Manuela Bianchi è stata convocata in Procura a Rimini. La nuora di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023, è attesa alle 14.30 di oggi. La donna è indagata per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, l'uomo accusato di aver assassinato la suocera.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Delitto Pierina, ricostruita la relazione tra la nuora Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Il racconto delle amiche: Lo definiva il suo respiro, voleva andare in Africa con lui; Omicidio Paganelli, in aula ricostruita la relazione tra la nuora e l'imputato Dassilva; Omicidio Paganelli, fissata l’udienza sul riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva; Il processo per l’omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva.
Pierina Paganelli, le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva: Da 2 anni è una donna distruttaLe amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate a testimoniare in aula di Tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra la donna e Louis Dassilva ... fanpage.it
Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: fissata a marzo l'audizione di Dassilva in Corte d'Assise facebook
