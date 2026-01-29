Omicidio Pierina Paganelli la nuora Manuela Bianchi convocata in Procura a Rimini

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Bianchi è arrivata questa mattina in Procura a Rimini. La nuora dell’anziana donna uccisa nella notte tra il 3 e il 4 ottobre si presenta per essere ascoltata dai magistrati. La polizia sta ascoltando anche altri testimoni e cercando di ricostruire con precisione cosa sia successo quella notte. Intanto, gli investigatori continuano a lavorare per chiarire i motivi e le eventuali responsabilità.

Manuela Bianchi è stata convocata in Procura a Rimini. La nuora di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023, è attesa alle 14.30 di oggi. La donna è indagata per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, l'uomo accusato di aver assassinato la suocera.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

