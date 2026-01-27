Polemiche in Italia per la presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina

L’annuncio della presenza di una divisione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) alle Olimpiadi di Milano Cortina ha suscitato discussioni in Italia. Questo intervento si inserisce nel contesto di un evento internazionale che coinvolge molte nazionalità e istituzioni. La partecipazione di enti federali stranieri in occasione dei Giochi ha generato opinioni diverse, sottolineando l'importanza di un dialogo trasparente e informato sulla sicurezza e la collaborazione internazionale.

Una divisione dello United States immigration and customs enforcement (Ice), l'agenzia federale responsabile dell'immigrazione e delle dogane, sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio). La conferma, arrivata il 27 gennaio, ha suscitato forti polemiche in Italia. "Ovviamente l'Ice non conduce operazioni in materia d'immigrazione all'estero", ha precisato, sottolineando che "tutte le operazioni in materia di sicurezza rimangono sotto l'autorità dell'Italia". Negli ultimi mesi migliaia di agenti dell'Ice sono stati schierati dal presidente Donald Trump in varie città statunitensi nell'ambito di una vasta campagna contro l'immigrazione irregolare.

