L'artista Ghali sarà presente alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua partecipazione ha suscitato discussioni tra gli organizzatori e il pubblico, riflettendo le diverse opinioni sul suo ruolo nell’evento. Questa scelta evidenzia l'importanza di coinvolgere figure pubbliche di rilievo in occasione di eventi internazionali.

C i sarà anche Ghali alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Il cantante parteciperà insieme ad altri artisti, tra cui Laura Pausini, Andrea Bocelli e Mariah Carey. Milano Cortina 2026, la fiaccola olimpica arriva sul Monte Rosa: il punto più alto del suo viaggio X Leggi anche › Ghali e il referendum, l’appello social per andare a votare: «Non basta essere d’accordo, serve esserci» Ghali sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La presenza del cantante è motivata dal fatto che si tratta di una tra le « figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento », si legge in una nota diffusa dalla Fondazione Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'artista parteciperà alla cerimonia, ma non a tutti sembra gradita la sua presenza: cosa è successo

