Atm ha messo a punto un piano speciale per gestire il traffico durante le Olimpiadi. L’azienda ha predisposto orari potenziati e linee aggiuntive su metro, bus e tram, per far fronte agli afflussi straordinari previsti. L’obiettivo è offrire un servizio più efficiente e semplice da usare, così che chiunque possa muoversi facilmente tra le zone olimpiche e la città.

Atm ha predisposto un piano d’azione dedicato agli afflussi straordinari attesi in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di garantire una mobilità efficiente e facilmente accessibile a cittadini, sportivi e turisti. Il piano prevede il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, l’ampliamento degli orari, collegamenti dedicati verso le sedi delle competizioni, una revisione della comunicazione a bordo dei mezzi e una nuova cartellonistica pensata per orientare i flussi nei principali nodi della rete. Guida speciale di Atm per i Giochi. È disponibile la guida speciale di Atm per muoversi durante i Giochi, realizzata in italiano e in inglese, che raccoglie tutte le informazioni utili per raggiungere le sedi degli eventi sportivi e illustra nel dettaglio il piano straordinario dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina: il piano Atm per metropolitane, bus e tram. Le informazioni tra orari e linee potenziate

Il giovedì 15 gennaio 2026 si svolgerà uno sciopero di 24 ore del personale Atm a Milano.

