Natale a Milano | ecco gli orari di metro tram e bus Atm
A Milano i mezzi pubblici continuano a funzionare anche a Natale. Atm, l’azienda trasporti milanese, ha fatto sapere sul proprio sito che l’orario sarà ridotto: il servizio inizierà alle 7 e finirà alle 19:30 circa.I mezzi di giornoSeguiranno l’orario natalizio le linee della metro M1, M2, M3, M4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Natale, Capodanno, Epifania a Milano: gli orari di metro e bus Atm durante le feste - Per questo Atm ha reso noti gli orari precisi di metro, bus e tram nelle giornate di Natale, Capodanno ed Epifania. milanotoday.it
Orari autobus e metro Milano Natale 2025 e Capodanno 2026 - ATM ha pubblicato il piano trasporti pubblici tram, autobus e metro Milano per le feste di Natale 2025 e per Capodanno 2026. ecoincitta.it
Natale 2025 e Capodanno 2026 di Atm Milano: quando chiude la metropolitana e gli orari di bus e tram - Oltre che nel giorno di San Silvestro, tutte le linee della metropolitana seguono l'orario del sabato anche nei seguenti giorni: martedì 23, mercoledì 24, lunedì 29, martedì 30 dicembre 2025, venerdì ... mentelocale.it
Cosa fare di alternativo a Milano a Natale Hai già visitato Duomo, Galleria e mercatini Ecco 5 idee originali per vivere un Natale diverso dal solito a Milano: 1. Cena sul tram “ATMosfera” Vivi le luci natalizie a bordo di un tram storico con una cena gourm - facebook.com facebook
