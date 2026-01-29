Olimpia Milano-Partizan oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi alle 20.45 l’Olimpia Milano scende in campo contro il Partizan Belgrado per la venticinquesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La partita si gioca al Forum di Assago, dove i meneghini cercano punti importanti per la classifica. La gara sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, così i tifosi potranno seguire l’evento anche da casa. È un match che può fare la differenza per entrambe le squadre, con Milano che vuole consolidare la sua posizione e Belgrado che punta a rimanere in corsa per

Appuntamento oggi per la venticinquesima giornata dell'Eurolega 2025-2026 e questa sera l'Olimpia Milano ospita il Partizan Belgrado. All' Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 va in scena una sfida ormai decisiva per i biancorossi, che dopo tre sconfitte consecutive hanno visto la zona play-in scappare via pericolosamente. Serve un cambio di rotta per non dire addio ai sogni europei già a gennaio. Momento da dentro o fuori per l'Olimpia Milano, che arriva alla palla a due con il peso di tre ko di fila e una classifica che ora dice play-in lontani tre vittorie. Un margine che non consente più passi falsi, soprattutto contro un'avversaria diretta della parte bassa della graduatoria.

