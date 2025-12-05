Baskonia-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Trasferta in terra spagnola per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 i meneghini affrontano il Baskonia Vitoria-Gasteiz nella quattordicesima giornata della regular season 2025-2026. L’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno dopo il successo convincente della settimana scorsa contro il Maccabi Tel Aviv (88-102) con ‘Peppe’ Poeta subentrato come capo allenatore al dimissionario Ettore Messina, con i milanesi che hanno un record di 7-6. Un ritrovato Shavon Shields e il sempre efficace Armoni Brooks proveranno a trascinare ancora una volta i compagni, con Nico Mannion a dettare i ritmi di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

