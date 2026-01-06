Panathinaikos-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming
Oggi si disputa la ventesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con il match tra Panathinaikos e Olimpia Milano. Di seguito trovi orario, canale TV, programma e opzioni di streaming per seguire la partita. Un appuntamento importante per la stagione, che richiede attenzione alle modalità di visione ufficiali per seguire l’incontro in modo legale e sicuro.
Appuntamento oggi per la ventesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera il Panathinaikos ospita l’Olimpia Milano. Al Telekom Center di Atene va in scena una sfida di grande prestigio e peso specifico elevato nella corsa alla post-season europea, con due squadre in momenti molto diversi ma entrambe alla ricerca di risposte importanti. Il Panathinaikos arriva a questo confronto da quinta forza del torneo, con 12 successi già conquistati e una posizione solida in zona playoff. I greci fanno leva su un rendimento interno tradizionalmente molto elevato e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare ulteriormente la propria classifica, cercando continuità in una fase cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpia Milano, contro il Panathinaikos c’è il dubbio Shavon Shields; quote Panathinaikos Olimpia Milano: il pronostico sulla partita; Anno nuovo, solito derby: Serviranno 40 minuti solidi e costanti; Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna.
Olimpia alla sfida Pana con Shields in dubbio. Poeta: «Noi ancora in emergenza» - A distanza di 48 ore dalla incredibile vittoria contro Udine in campionato arrivata con un tiro allo scadere di Armoni Brooks, l'Olimpia Milano torna in campo domani a Atene per ... pianetabasket.com
Eurolega, super Olimpia contro il Panathinaikos: al Forum Milano vince 96-89 - Contro i greci giunge l'ottava vittoria in 15 gare per l’EA7 in Eurolega ... gazzetta.it
Olimpia Milano, Udine cade all’ultimo: per Peppe Poeta non è un caso - 84 contro Udine, è la tripla allo scadere di Brooks: il retroscena di Peppe Poeta. msn.com
Olimpia Milano, Poeta: “Panathinaikos squadra costruita per vincere l’EuroLeague” @Sportando x.com
MILANO: DUBBIO SHIELDS Olimpia in campo domani a Atene per la sfida Panathinaikos. «L'emergenza non è finita, anzi» dice Poeta. Le ultime... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-alla-sfida-pana-con-shields-in-dubbio-poeta-noi-anco - facebook.com facebook
