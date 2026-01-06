Panathinaikos-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la ventesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con il match tra Panathinaikos e Olimpia Milano. Di seguito trovi orario, canale TV, programma e opzioni di streaming per seguire la partita. Un appuntamento importante per la stagione, che richiede attenzione alle modalità di visione ufficiali per seguire l’incontro in modo legale e sicuro.

Appuntamento oggi per la ventesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera il Panathinaikos ospita l’Olimpia Milano. Al Telekom Center di Atene va in scena una sfida di grande prestigio e peso specifico elevato nella corsa alla post-season europea, con due squadre in momenti molto diversi ma entrambe alla ricerca di risposte importanti. Il Panathinaikos arriva a questo confronto da quinta forza del torneo, con 12 successi già conquistati e una posizione solida in zona playoff. I greci fanno leva su un rendimento interno tradizionalmente molto elevato e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare ulteriormente la propria classifica, cercando continuità in una fase cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

