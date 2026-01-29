Obiettivo partecipazione | Dare voce a tutta la città

Il Partito Democratico porta in consiglio comunale una mozione per coinvolgere di più i cittadini. L'obiettivo è far sentire tutte le voci della città, dando spazio a opinioni e proposte di chi vive e lavora qui. La proposta, firmata da diversi esponenti del partito, sarà presentata lunedì alla giunta. Ora si aspetta di capire come risponderà l’amministrazione.

Una città partecipata, dove ogni voce si fa sentire: è questo l'obiettivo della mozione che il Partito Democratico presenterà alla giunta lunedì in consiglio comunale, firmata da Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani. "La mozione – commenta il consigliere Marco Raffaelli – nasce dalla constatazione concreta che oggi c'è una frattura crescente fra cittadini e istituzioni a livello locale". Fino al 2012, la partecipazione dei cittadini alla vita politica era garantita dalle circoscrizioni di decentramento comunale, per avvicinare l'amministrazione al territorio.

