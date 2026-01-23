Il professor Giulio Nardo propone la costituzione di una Fondazione di Partecipazione come primo passo per il nuovo Polo Universitario nel Vibonese. Si tratta di creare un soggetto promotore condiviso, capace di coinvolgere istituzioni e cittadini per rilanciare l’offerta formativa e rafforzare il ruolo dell’università nel territorio. Questa iniziativa mira a favorire una gestione partecipata e sostenibile del progetto, ponendo le basi per un futuro accademico radicato nel Vibonese.

Costituire una Fondazione di Partecipazione come primo soggetto promotore del futuro Polo Universitario del Vibonese. È questa la proposta avanzata dal professor Giulio Nardo, che invita istituzioni, mondo produttivo e società civile a valutare un percorso condiviso e strutturato per rendere concreto il progetto universitario sul territorio. Secondo Nardo, la fondazione rappresenterebbe uno strumento giuridico e organizzativo flessibile ma solido, capace di creare una struttura stabile e autorevole. Un ente in grado di raccogliere adesioni e risorse da Comuni, Provincia, Regione, fondazioni bancarie, imprese e cittadini, ma anche di costruire una governance pubblico-privata partecipata, con un comitato scientifico e un consiglio direttivo misto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Polo universitario nel Vibonese, la proposta del professor Giulio Nardo: “Una Fondazione di Partecipazione per dare forma al progetto”

