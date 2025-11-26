Polizia locale in campo contro la violenza Pronti a dare voce a chi è in difficoltà

SPECCHIA - Il comando della polizia locale di Specchia, diretto dal commissario capo Andrea Zacà, ha scelto di dare un segnale chiaro e fortemente simbolico in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.Sui veicoli di servizio e sulle divise degli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

