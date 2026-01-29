Nuovo furto al locale di Favia | Pensiamo a campanelli e sbarre

Giovanni Favia torna a denunciare un furto nel suo locale. Ieri sera, i ladri sono entrati di nuovo, lasciando il proprietario con la sensazione di essere sotto assedio. “Pensiamo a campanelli e sbarre”, dice, mentre racconta che si tratta di un problema che si ripete troppo spesso. La situazione si fa sempre più complicata per chi gestisce attività come questa.

“Ieri abbiamo subito un altro furto, ed è un continuo”. Eh già, perché l'episodio denunciato da Giovanni Favia non è certo isolato. L'ex esponente 5 Stelle è titolare di alcuni locali in città e a settembre aveva subito una spaccata. Ripresa dalle telecamere, nel video pubblicato sui social, si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Favia Locale

A Bologna, si apre un nuovo capitolo nella corsa alle elezioni comunali del 2027, con l’eventuale candidatura di Giovanni Favia, noto esponente di area critica nei confronti del sindaco Lepore.

Il Candy Village al centro commerciale Le Maioliche di Faenza si anima con nuovi laboratori dedicati a scatti di magia e campanelli da costruire, offrendo un weekend ricco di atmosfera natalizia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Favia Locale

